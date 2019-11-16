OTSO'nun projesi örnek oldu

16.11.2019 16:26 | Son Güncelleme: 16.11.2019 16:31

TOBB Ordu Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri ve eşleri Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) bünyesine İş'de Kadınlar Projesi ile kazandırılan Butik Çikolata Mutfağında düzenlenen workshopa katılarak çikolata üretimi gerçekleştirdi.



Yaklaşık 3 saat süren butik çikolata eğitimi gören, TOBB Ordu Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri fındığın çikolata ile bütünleşerek katma değerli ürün haline getirilebileceğini ve yeni genç girişimci adaylarına iş imkanı açısından örnek teşkil edeceğini vurguladı. Gerçekleşen çikolata eğitiminde konuşan TOBB Ordu Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Baran Candan, "Öncelikle Ordu Ticaret ve Sanayi Odasının bizlere bu imkanı sunduğu için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok workshop çok güzel ve eğlenceli geçti. İnşallah ilerleyen dönemlerde buraya çocuklarımızı getirir ve onlara çikolata yapmayı öğretiriz" dedi.



Başkan Candan, "Devletimizin birçok desteği var yatırımla ilgili, sonuçta fındık da ülkemizin milli bir ürünü bizlerin yapması gereken genç girişimciler olarak fındığımızı çikolata ile birleştirerek katma değerli ürün haline getirerek Ordu'nun adını çikolata ile anılmasını sağlamaktır. Fındığın lokomotifi olduğumuz için, fındığı çikolata ile buluşturursak mutlak güzel şeylerin olacağına inanıyorum. Avrupa bunu yapıyor, biz fındığın anavatanıyız çikolata yapmak bizim için çok zor olmayacaktır. O yüzden ben herkesin bu taşın altına elini koymasını istiyorum" diye konuştu.



Başkan Baran Candan, "Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Servet Şahin bey ilk proje hayata geçtiğinde bir sözü vardı, Ordu'nun ismini çikolata ile anılmasını sağlayacağız ve Ordu sokakları çikolata kokacak diye. Şimdi görüyorum ki bu söylem yerine gelmiş gelmeye de devam ediyor. Bu proje sayesinde Ordu'yu artık Türkiye'de butik çikolata ile de duyuyoruz. Başkanımız Servet Şahin beye de de hem kurumumuz hem de ilimiz adına ilgi ve alakasından dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ORDU

Kaynak: İHA