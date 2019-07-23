OTSO'dan Hilmi Güler'e teşekkür

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in bizzat verdiği önerge ile 2016 yılında 'kişilere özel imar uygulaması' tartışmalarına sebep olan 'nazım imar planı'nın meclis tarafından iptal edilmesini takdirle karşıladıklarını söyledi.

Servet Şahin, toplumun genel menfaat ve yararına olmayan, yeşil alanların betonlaşmasına ve dikey yapılaşmaya müsaade eden nazım imar planı kapsamındaki uygulamalara iş dünyası olarak daha önce sık sık tepki gösterdiklerini hatırlattı. Özellikle Durugöl mevkisinde bulunan 72 metrekarelik rekreasyon alanının özel proje alanına dönüştürülmesi girişiminin iptali için OTSO Yönetim Kurulu ve Meclisi ile Mimarlar Odası başta olmak üzere diğer STK temsilcileri ile birleşerek kamuoyu oluşturduklarını kaydeden Şahin, Ordu Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in çevreci duruşu ve duyarlılığı sebebiyle büyük bir yanlıştan dönüldüğünü belirtti.

Şahin, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler'e uygulamada olan nazım imar planını durdurma kararından dolayı teşekkürlerini sunarak, Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Meclis Üyeliği görevi içinde başarılar diledi. - ORDU

Kaynak: İHA