Otoyolda 40 kilometre ters yönde giderek bir kişinin ölümüne neden olan sürücüye 16 yıl 8 ay hapis

ÇEŞME, İZMİR (AA) - İzmir- Çeşme Otoyolu'nda 40 kilometre boyunca ters yönde ilerlerken bir kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına neden olan ve hakkında "olası kastla adam öldürme" suçundan dava açılan tutuklu sanık, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Meltem Ö, bulunduğu cezaevinden Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Tutuklu sanık Meltem Ö, tahliyesini talep ederek, "Olmam gereken ameliyatlarım var. Cezaevindeyken bu ameliyatları yapmıyorlar. Hiçbir işimi kendim yapamıyorum." dedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin bipolar hastası olduğunu savundu.

Trafik kazasının müvekkilinin bu hastalığın atak döneminde gerçekleştiğini ileri süren sanık avukatı, "Bipolar bozukluk hastalarının trafikte hız konusunda kendilerini kontrol edememe durumlarının olduğu bilinmektedir. Müvekkil ters yöne girdiğini bilmekle birlikte ileride kısa sürede karşı şeride geçebileceği düşüncesiyle yola devam ettiğini savunmasında belirtmiştir. Kendisi de ağır derecede yaralanmıştır. Olayın kastla gerçekleşmediği açıktır." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Meltem Ö'nün Nurullah Gül'e karşı "kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verip, sanığın eylemi "olası kast" ile işlediği gerekçesiyle de bu cezayı 20 yıla indirdi.

Heyet daha sonra, cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkileri nazara alınarak indirim yapılmasına karar verip, Meltem Ö'nün 16 yıl 8 ay hapis ile cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Heyetin gerekçesinde, "sanığın suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu, sanığın ters yöne bilerek ve isteyerek girdiği, aynı kararlılıkla ortalama 140 kilometre hızla, otoyol gibi araçların kendi şeritlerinde güvenle seyir edebilecekleri, üç şeritli ve belli bir limite kadar hız yapabilecekleri bir yolda, orta şeritten kararlı bir şekilde ters istikamette seyrine devam ettiği" kaydedildi.

Gerekçede, "sanığın normal istikametinde seyir halinde olan bir araca çarpabileceğini, içindeki şahıs veya şahısların ölebileceğini öngörmesine rağmen 'olursa olsun' düşüncesiyle hareket ettiği ve bu kararlılığını sürdürerek Nurullah Gül'ün ölümüne neden olduğu" görüşüne yer verildi.

Kaza

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda 14 Temmuz 2020'de Meltem Ö. (32) idaresindeki 16 CVD 16 plakalı otomobil, ters yönde ilerlerken Karaburun Kavşağı yakınlarında Nurullah Gül (32) yönetimindeki 48 TT 383 plakalı otomobile çarpmıştı.

Nurullah Gül, olay yerinde hayatını kaybederken Meltem Ö. hastaneye kaldırılmıştı.

Meltem Ö'nün, tartıştığı kocasını akaryakıt istasyonunun marketinde bırakıp, yaklaşık 40 kilometre boyunca otomobiliyle ters yönde ilerlediği tespit edilmişti. Sürücü, cezai ehliyetinin bulunduğuna dair raporun gönderilmesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Meltem Ö. hakkında "olası kasıtla adam öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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