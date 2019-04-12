Otomotiv Sektöründe Hibrit Dönüşümü

KEREM KOCALAR - Toyota Türkiye Satış ve Pazarlama AŞ Pazarlama Direktörü Barış Erdim, 2019'un ocak-mart dönemindeki hibrit otomobil satışlarının yüzde 68 artmasına karşın, aynı dönemde pazarda dizel araç satışlarında ise yüzde 48 düşüş olduğunu belirterek, "Bu da aslında otomotiv sektöründe dönüşümün başladığının en güzel göstergesi." dedi.

Erdim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otomotiv sektöründe Türkiye'de ve dünya genelinde bir dönüşüm yaşandığını belirtti.

Dünyada hibrite yönelik teknolojinin yıllar öncesine dayandığını, Avrupa'da ise kullanımın ciddi boyutlara ulaştığını anlatan Erdim, "Türkiye'deki rakamlara baktığımızda, 2019 yılının ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre hibrit satışlarımızda yüzde 68'e yakın artış görülüyor. Aynı dönemde pazarda dizel araç satışında ise yüzde 48 düşüş söz konusu. Bu da aslında otomotiv sektöründe dönüşümün başladığının en güzel göstergesi." diye konuştu.

Özellikle Corolla'nın hibrit modelinin Türkiye'deki yükseliş trendine önemli katkı sağladığına işaret eden Erdim, şöyle devam etti:

"Marka olarak 2017 yılında bir hedef açıklamıştık. Bu hedef, 2020 yılında ürettiğimiz tüm binek araçların bir hibrit modelinin olacağı yönündeydi. 2019 yılında bunu başarmış durumdayız. Şu anda satışa sunduğumuz tüm binek araçlarımızda hibrit versiyonu var. Bu trend gittikçe hibrit lehine değişmeye devam edecek. Önümüzdeki yıllarda yüzde 50'lerin çok daha üzerinde hibrit satışına sahip olabileceğimizi düşünüyorum."

"Hibrit hiçbir zaman geriye gitmeyecek"

Erdim, son iki yıldır hibrit araç satışlarının Toyota'daki satışlar içerisindeki oranının yüzde 10 dolaylarında seyrettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Özellikle Corolla ile yeni bir ivme kazandırdı. Yakın zamana kadar yüzde 10 olan rakamların şimdi yüzde 40-50'lere varmasını sağladı. Hatta mart ayında yüzde 50'yi bile geçti. Bu trend devam edecek. 2020 yılında yüzde 60'lara varacağımızı düşünüyorum. Her sene de bunun üzerine koyarak devam edeceğimize inanıyorum. Net olarak şunu söyleyebilirim, oran olarak hibrit hiçbir zaman geriye gitmeyecek."

"Önümüzdeki yıllarda 100 binlerin üzerine çıkacak"

Erdim, 2010-2018 arasında Türkiye'de 9 bin 800 hibrit araç satışı gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, "Bu rakama tüm markalar dahil. Marka olarak sadece Toyota'nın 2019 yılı hedefi ise 12 bin hibrit araç satışı gerçekleştirmek. Yani 2019 yılı sonuna geldiğimizde bugün 10 bin dolaylarında olan hibrit araç sayısı bir anda 20 binleri aşacak. Önümüzdeki yıllarda da daha hızlı ivmeyle 100 binlerin üzerine çıkacak." ifadelerini kullandı.

Türk toplumunun yeniliklere ve teknolojiye oldukça yatkın olduğunu anlatan Erdim, "Mobil cihazlar da bunun en güzel göstergesi. Otomotivde de çok farklı bir dünya yok. Biz ilk hibriti tanıttığımızdan bu yana insanların merak ve ilgisi artamaya devam ediyor. Özellikle yeni modellerle bu ilgi daha da artacak. Özellikle kullanan insanların yüksek memnuniyet seviyesi ve teknolojinin güvenilir olduğunun ispatının artmasıyla hibrit için daha güzel günler gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA