Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
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Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza şehir merkezinde bulunan Gazi Lisesi kavşağında meydana geldi. Ö.C. yönetimindeki 58 FK 207 plakalı Volkswagen marka otomobil ile A.Ş. yönetimindeki 58 ND 964 plakalı Ford marka otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada A.Y., M.O.C., İ.C. ve Z.C. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan aynı saatlerde Suşehri ilçesinde meydana gelen bir kazada 3, İmranlı ilçesinde meydana gelen farklı bir azada ise 2 kişi yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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