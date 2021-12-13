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Otomobilini satan, 1 hafta sonra aynı fiyata alamıyor

Otomobilini satan, 1 hafta sonra aynı fiyata alamıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sıfır araç fiyatlarının sürekli yükselmesi sebebiyle, ikinci el otomobil piyasası hareketlendi.

Sıfır araç fiyatlarının sürekli yükselmesi sebebiyle, ikinci el otomobil piyasası hareketlendi. Ancak şişirilen fiyatlar sebebiyle, otomobilini satan vatandaş, aynı otomobili bir hafta sonra sattığı fiyatın fazlasına alabiliyor.

Sıfır araç piyasasının her gün yükselmesi sebebiyle, ikinci el otomobil pazarları hareketlendi. Ancak satıcılar suni fiyat artışı sebebiyle, araçlarının fiyatlarının değerinin fazlasında yazıyor. Vatandaşlar, sattıkları otomobili 1 hafta sonra bile aynı fiyattan alamıyor.

"PİYASADA KAR YOK"

Pandemiden dolayı bir süre sıfır araç üretilmediğini belirten satıcı İsrafil Kesici, "Ben arabayı satacağım, yeni bir araba alacağım ama 1 hafta içinde almam gerekiyor. İkinci el piyasasını internetten ve sosyal medyadan takip ediyoruz. Piyasa oldukça pahalı. Ben piyasaya göre hareket ediyorum. Şu an arabamı düşük bir fiyattan satsam, bir saat sonra bile yeni bir araba almam mümkün değil. Eski piyasa göre kar var ama şu anki piyasaya göre 'kar var' dersek yalan olur. Serbest piyasa çok değişken olduğu için eski piyasaya göre sattığım zaman 1 hafta içinde araba almam lazım. Aksi takdirde üzerine biraz para koyup almak zorunda kalırım" dedi.

"OTOMOBİLLERİMİZİ SATMAMAMIZ GEREKİYOR"

Satıcıların ikinci el piyasasını yükselttiğinin altını çizen İsmail Arslankaya ise, "Dışardan gelen sıfır otomobillerin de piyasaya sürülmemesiyle beraber ikinci el piyasasında bir tırmanış oldu. Pandemiden dolayı bu pahalılık bütün Dünya'yı etkiliyor. Yaklaşık 4-5 ay önce 130-140 bin liralık arabalar şu an 230-250 bin TL seviyesinde. Bazı otomobillerde yüzde 70, bazı otomobillerde ise yüzde 100 oranında bir pahalılık var. Hükümet bunun için bazı çalışmalar başlattı fakat uzun bir süreç olacak, sabırlı olmamız gerekiyor. En önemlisi elimizdeki araçları satmamak. Bugün elindeki otomobili yüzde 70 pahalılıkla satacak bir kişi olarak alacağı arabayı aynı pahalılıkta alacağı için durup beklemenin daha karlı olacağını düşünüyorum. Piyasayı yükselten biraz da bizleriz. Biz toplum olarak biraz fırsatçıyız. Bireysel zenginliğe çok önem veriyoruz. 'Ben zengin olayım gerisi ne olursa olsun' zihniyetinden vazgeçmemiz lazım. Ülkemizi yönetenler bu konuda çağrı yapıyorlar. Birbirimize karşı gözetleyici ve koruyucu olmalıyız" şeklinde konuştu.

(Cüneyt Önelge/ İHA)

Otomobilini satan, 1 hafta sonra aynı fiyata alamıyor

Otomobilini satan, 1 hafta sonra aynı fiyata alamıyor

Otomobilini satan, 1 hafta sonra aynı fiyata alamıyor

Otomobilini satan, 1 hafta sonra aynı fiyata alamıyor

Otomobilini satan, 1 hafta sonra aynı fiyata alamıyor

Otomobilini satan, 1 hafta sonra aynı fiyata alamıyor

Otomobilini satan, 1 hafta sonra aynı fiyata alamıyor

Otomobilini satan, 1 hafta sonra aynı fiyata alamıyor

Otomobilini satan, 1 hafta sonra aynı fiyata alamıyor

Otomobilini satan, 1 hafta sonra aynı fiyata alamıyor

Otomobilini satan, 1 hafta sonra aynı fiyata alamıyor

Otomobilini satan, 1 hafta sonra aynı fiyata alamıyor

Otomobilini satan, 1 hafta sonra aynı fiyata alamıyor

Otomobilini satan, 1 hafta sonra aynı fiyata alamıyor

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