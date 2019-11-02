Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
Samsun'un Kavak ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Samsun'un Kavak ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Sevda Güven yönetimindeki 06 EUS 112 plakalı otomobil, Ahırlı Mahallesi mevkisinde, Kadir Seven'in (64) kullandığı 55 UG 351 plakalı motosiklete çarptı.
Şarampole yuvarlanan motosiklet sürücüsü Seven, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Seven'in cesedi, Kavak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.