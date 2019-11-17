Otomobilde çıkan yangına beton mikserinden çekilen suyla müdahale

17.11.2019 21:59 | Son Güncelleme: 17.11.2019 22:01

Bakırköy'de bir otomobilde çıkan yangına, yoldan geçen beton mikserinden çekilen suyla müdahale edildi.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Atatürk Havalimanı Kavşağı mevkisinde, bir sürücü, duman çıktığını fark ettiği otomobilini yol kenarına park etti.

İsmi öğrenilemeyen sürücü, itfaiyeye haber verdi ve yoldan geçen diğer şoförlerden yardım istedi.

Duran bir otomobilden aldığı yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalışan sürücü, araca yanaşan beton mikserinin şoföründen de destek gördü.

Beton mikserine bağlanan hortumla çekilen su sayesinde araçtaki yangın söndürüldü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması ve inceleme yaptı.

Yangın dolayısıyla araçta hasar oluştu, bölgede trafik bir süre yoğunlaştı.

Kaynak: AA