Haberler

Yeni ÖTV düzenlemesi: Binek araçlarda taban 100 bin TL, mikro elektrikli araçlarda 30 bin TL

Yeni ÖTV düzenlemesi: Binek araçlarda taban 100 bin TL, mikro elektrikli araçlarda 30 bin TL
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni düzenlemeyle binek otomobillerde asgari ÖTV 100 bin TL, L sınıfı mikro elektrikli araçlarda 30 bin TL olarak belirlendi. Motor gücü 4 kW üstü araçlar kapsama alınırken, traktörler ve hafif elektrikli araçlar hariç tutuldu. Cumhurbaşkanı'na vergi oranlarını 10 katına kadar artırma yetkisi verildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte binek otomobiller için 100 bin TL taban ÖTV tutarı belirlenirken, L sınıfı mikro elektrikli araçlar için 30 bin TL asgari maktu ÖTV uygulanacak. Hesaplanan ÖTV, taban seviyenin altında kalsa bile en az 100 bin TL olarak tahsil edilecek. Maktu vergi tutarları her yıl yeniden değerleme oranına göre güncellenecek.

Şehir içi kullanımda yaygınlaşan L sınıfı elektrikli araçlar da ÖTV kapsamına alındı. Motor gücü 4 kW ve üzerinde olan araçlar için 30 bin TL asgari maktu ÖTV uygulanacak. Citroen Ami ve Fiat Topolino gibi mikro araçlar bu düzenlemeden etkilenirken, traktörler ve 4 kW altındaki hafif elektrikli araçlar kapsam dışı bırakıldı.

Cumhurbaşkanı'na belirlenen maktu ÖTV tutarlarını 10 katına kadar artırma veya sıfıra indirme yetkisi verildi. Ayrıca araçların motor gücü, batarya kapasitesi, menzil gibi teknik özelliklerine göre farklı vergi oranları uygulanabilecek. Yeni düzenleme, mevcut vergi dilimine göre araç fiyatlarını etkileyecek. Giriş seviyesi modellerde doğrudan değişiklik beklenmezken, mikro elektrikli araçlarda fiyat artışı olabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye mesajı: Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor

AK Parti tarih verdi: İnce işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor
Ünlü fenomen Mesut Can Tomay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Ünlü fenomen gözaltında! Suçlama hayli ağır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Yenge öldü, kayınbirader hapiste

Kayınbirader, yengesini öldürdü! Biri hapse diğeri mezara

Cem Küçük'ten sürpriz karar! 10 yıl sonra yollar ayrıldı

Cem Küçük'ten sürpriz karar! 10 yıl sonra yollar ayrıldı
Trabzonsporlu Cabral'ın füzesi 2026 Dünya Kupası'nın en güzel golü seçildi

Süper Lig devinin yıldızının Arjantin'e attığı füze ödüllendirildi
30 yaşındaki fenomen estetik ameliyatı sırasında yaşamını yitirdi

30 yaşındaki fenomen estetik ameliyatı sırasında yaşamını yitirdi
Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı

Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı
Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Sergen Yalçın'ın 'Bende yeri yok' diyerek gönderdiği yıldıza 20 milyon Euro'luk teklif

''Bende yeri yok" diyerek gönderdiği yıldıza 20 milyon Euro'luk teklif