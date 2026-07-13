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Volkswagen Tarihinin En Ağır Kriziyle Karşı Karşıya

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Avrupa otomotiv devi Volkswagen, maliyetleri dengelemek için 130'dan fazla modeli yarıya indirme kararı aldı. BYD ve Tesla karşısında zorlanan şirket, Çin pazarında yüzde 30 teslimat düşüşü ve borsada yüzde 66 değer kaybı yaşıyor. Enerji maliyetleri ve jeopolitik riskler de krizi derinleştiriyor.

Avrupa otomotiv sektörünün lokomotifi Volkswagen, tarihinin en ağır varoluşsal kriziyle yüzleşiyor. Şirket yönetimi, maliyetleri dengelemek için 130'dan fazla modeli yarıya indirme kararı aldı. Ancak uzmanlar, bu kesintilerin BYD ve Tesla gibi rakipler karşısında yetersiz kalabileceğini belirtiyor. Özellikle Çin pazarındaki teslimatların yüzde 30 gerilemesi, stratejik hataları gözler önüne seriyor.

Ayrıca enerji maliyetleri ve jeopolitik riskler de baskı oluşturuyor. Rus gazına bağımlılığın sona ermesi ve AB'nin elektrikli dönüşüm hedefleri üretim maliyetlerini artırıyor. Borsada son beş yılda yüzde 66 değer kaybeden şirket, yatırımcıların karamsarlığını yansıtıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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