Volkswagen'in küçülme planının maliyeti 16 milyar euroya ulaşabilir

Volkswagen'in küçülme planının mali boyutu netleşiyor. Avrupa otomotiv sektöründe Çinli üreticilerin artan baskısı, yüksek üretim maliyetleri ve kapasite fazlasıyla mücadele eden şirketin, iş gücü azaltımı ve bazı fabrikalarda üretimin sona ermesi ihtimali için yaklaşık 16 milyar euroluk maliyetle karşılaşabileceği belirtiliyor. Volkswagen bu tahminlere ilişkin resmi açıklama yapmadı; hesaplamaların geçen hafta onaylanan kapsamlı yeniden yapılanma planına dayandığı ifade ediliyor.

16 milyar euroluk toplam maliyetin en büyük bölümünü çalışan sayısındaki azaltım oluşturuyor. Volkswagen'ın dünya genelinde 60 bine kadar pozisyonun azaltılmasıyla bağlantılı giderler için yaklaşık 10 milyar euro ayırabileceği hesaplanıyor. Bu tutarın kıdem ödemeleri, erken ayrılma programları ve iş gücü azaltımına bağlı diğer maliyetleri kapsaması bekleniyor. Şirket daha önce de grubun farklı şirketlerinde on binlerce pozisyonun azaltılmasına yönelik planlar açıklamıştı. Geçen hafta kabul edilen yeni yapılanma programıyla Volkswagen, önceki hedeflerin üzerine yaklaşık 50 bin kişilik yeni azaltım daha ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi