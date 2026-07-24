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Volkswagen'ın net karı yüzde 32,9 düştü

Volkswagen'ın net karı yüzde 32,9 düştü
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Volkswagen, ikinci çeyrekte net karının geçen yıla göre %32,9 azalarak 1,54 milyar euroya gerilediğini açıkladı. ABD'de ID.4 üretimini durdurma karşılığı ve düşük marjlı satışlar etkili oldu. Şirket yıl için satış tahminini düşürdü, maliyetleri azaltma çabalarını hızlandıracak.

Volkswagen, ikinci çeyrek net karının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,9 düşüşle 1,54 milyar euro olduğunu açıkladı. Sonuç, ABD'de ID.4 üretimini durdurma karşılığı ve daha düşük marjlı ürün satışlarından etkilendi.

Şirket, yıl için satış tahminini düşürerek sabit veya yüzde üçe kadar düşüş beklediğini belirtti. Finans şefi Arno Antlitz, maliyetleri yapısal olarak düşürme çabalarını hızlandırmaları gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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