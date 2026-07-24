Volkswagen'ın net karı yüzde 32,9 düştü

Volkswagen, ikinci çeyrek net karının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,9 düşüşle 1,54 milyar euro olduğunu açıkladı. Sonuç, ABD'de ID.4 üretimini durdurma karşılığı ve daha düşük marjlı ürün satışlarından etkilendi.

Şirket, yıl için satış tahminini düşürerek sabit veya yüzde üçe kadar düşüş beklediğini belirtti. Finans şefi Arno Antlitz, maliyetleri yapısal olarak düşürme çabalarını hızlandırmaları gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi