Volkswagen'den Büyük Küçülme: 50 Bin Kişilik İşgücü Azaltımı ve 4 Fabrika Kapatma Planı Onaylandı

Volkswagen hisseleri Cuma günü %6 arttı. Yönetim kurulu, Çin'in sert rekabeti ve ABD tarifeleri gibi zorluklarla başa çıkmak için kapsamlı maliyet kesintilerini onayladı. Yatırımcılar, CEO Oliver Blume'un, çalışanların güçlü temsil edildiği yönetim kurulunda sadeleştirme planını geçirmesini memnuniyetle karşıladı.

Plan; iş gücünün 50.000 kişi azaltılmasını, Almanya'daki dört fabrikanın kapatılmasını ve model sayısının 150'den yarıya indirilmesini öngörüyor. Şirketin en büyük sorunu ise daha önce önemli kar kaynağı olan Çin pazarının %20'den fazla daralması ve yerel rakiplerin yoğun fiyat rekabeti. Ayrıca Avrupa'dan ithal arabalara getirilen yüksek ABD tarifeleri de VW'yi olumsuz etkiledi. Şirketin karı yılın ilk yarısında %31 düşerek 3,1 milyar avroya geriledi.

Volkswagen'in çalışan dostu yapısı, yönetim kurulunda çalışan temsilcilerinin yarı sandalyeye sahip olması planın onaylanmasını zorlaştırıyordu. Temmuz'da plan reddedilmişti. Deutsche Bank analistleri, kararın 'beklenenden çok daha iyi' olduğunu ve şirketin zor kararlar alabilme yeteneğine ilişkin endişeleri azalttığını söyledi. Bu durumun diğer Alman üreticilere de örnek olabileceği belirtiliyor.

Volkswagen, Emden, Zwickau, Hannover ve Neckarsulm'daki dört fabrikada üretimi 2031-34 arasında kademeli olarak bitirmeyi planlıyor. Model sayısının azaltılması, model başına üretimi artırarak sabit maliyetleri düşürecek. İşten çıkarmalar hem idari personeli hem de montaj işçilerini kapsayacak, ayrıca yönetim yapıları sadeleştirilerek karar alma hızlandırılacak.

Yaklaşık 650.000 çalışanı bulunan VW, daha önce de iş gücünü azaltmaya başlamıştı. CEO Blume, erken emeklilik yoluyla 37.000 sözleşme imzalandığını açıkladı. Volkswagen'in ana marka dışında Audi, Skoda, Porsche ve SEAT gibi markaları da bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi