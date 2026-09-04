Volkswagen'den tarihi yeniden yapılandırma: Hisse %7 yükseldi, 100 bin kişilik işten çıkarma gündemde

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen'in hisseleri, denetim kurulunun Perşembe günü geç saatlerde büyük bir yeniden yapılandırma anlaşmasına varmasının ardından Frankfurt borsasında erken işlemlerde %7 arttı.

Grubun 89 yıllık tarihindeki en kapsamlı yeniden yapılandırma paketi, ek 50 bin kişilik işten çıkarmayı öngörüyor; böylece toplam kesinti sayısı 100 bine ulaşacak. Anlaşma, Almanya'daki dört fabrikanın geleceğini ise belirsiz bıraktı.

Volkswagen hissedarı Union Investment'tan Moritz Kronenberger, anlaşmayı şöyle değerlendirdi: 'Bu, ciddi işgücü ve şirket içi kesintiler içerse de Volkswagen ve sermaye piyasası için olumlu bir işaret. Top artık tamamen Yönetim Kurulu'nda. Artık bahaneler yok.'

Kaynak: Haber Merkezi