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Volkswagen 2026 satış geliri tahminini daralmaya çevirdi

Volkswagen 2026 satış geliri tahminini daralmaya çevirdi
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Volkswagen Group, 2026 satış geliri tahminini aşağı yönlü revize ederek yıllık %3'e kadar daralma öngördü. İkinci çeyrekte faaliyet kârı %9,5 düşerken, Çin'de satışlar %31,6 geriledi. Elektrifikasyon maliyetleri de kârlılığı baskıladı.

Volkswagen Group, 2026 satış geliri tahminini aşağı yönlü revize ederek yıllık yüzde 3’e kadar daralma öngördü. Şirket, ikinci çeyrekte faaliyet kârında yüzde 9,5 düşüş yaşarken, Çin’de artan rekabet ve zayıflayan pazarın etkili olduğunu bildirdi.

Yılın ilk yarısında grup geliri sabit kalırken faaliyet kârı yüzde 11,6 azaldı. Çin’de satışlar yüzde 31,6 gerilerken, Avrupa ve Amerika’daki artış bu kaybı dengeleyemedi. Elektrifikasyon alanında ID.4 üretim durdurması gibi giderler de kârlılığı baskıladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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