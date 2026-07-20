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Türkiye'de Motorlu Taşıt Parkı Dört Kat Büyüdü, Motosiklet Liderliği Kaptı

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TÜİK verilerine göre, 2002-2026 arasında motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 299 artarak 34,5 milyona ulaştı. Motosiklet sayısı yüzde 610 artışla 7,4 milyona çıkarken, hibrit ve elektrikli araçların sayısı 1,3 milyona yaklaştı. İkinci el pazarı ise 2026 ilk yarısında 5,1 milyon araç devriyle canlılığını korudu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2002-2026 yılları arasında motorlu kara taşıtı parkı 8,6 milyondan 34,5 milyona yükselerek yüzde 299 büyüdü. Otomobil sayısı 4,6 milyondan 17,9 milyona çıkarken, motosiklet sayısı yüzde 610 artışla 7,4 milyona ulaştı ve toplam park içindeki payı yüzde 21,5'e çıktı. Son yıllarda motosikletteki büyüme hızlandı ve 2022-2026 arasında parka 3,3 milyon motosiklet eklendi.

Yakıt türünde de dönüşüm yaşandı. Benzinli otomobillerin payı 2004'te yüzde 75,2 iken 2019'da yüzde 24,2'ye düştükten sonra 2026'da yüzde 31'e yükseldi. Dizel payı 2020'de yüzde 38,3 ile zirve yaptıktan sonra yüzde 32,1'e geriledi. Hibrit ve elektrikli otomobillerin toplamı 1,3 milyon adede yaklaştı ancak parkın yüzde 92,5'ini hâlâ benzin, dizel ve LPG'li araçlar oluşturuyor.

İkinci el araç pazarı 2026'nın ilk yarısında 5,1 milyon araç devriyle canlılığını korudu. Otomobil devirleri 3,5 milyon ile başı çekerken, motosiklet devirleri yüzde 0,4 arttı. Lojistik segmenti (otobüs, kamyon) ise büyümenin gerisinde kaldı. Önümüzdeki dönemde satış hızını faiz, gelir ve akaryakıt maliyetleri belirleyecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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