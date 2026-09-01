Trump Yönetimi Yakıt Ekonomisi Standartlarını Düşürüyor

Trump yönetimi, araç yakıt ekonomisi standartlarını keskin şekilde düşüreceğini duyurmaya hazırlanıyor. Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, önceki yönetimin otomobil üreticilerini daha yakıt verimli araçlar üretmeye zorlama çabasını tersine çevireceklerini söyledi.

Federal hükümet henüz nihai standardı açıklamadı ancak otomobil üreticileri, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) Aralık ayı önerisine benzer olacağını bekliyor. Bu öneri, 2031 yılına kadar filo ortalamasını galon başına 34,5 mil (litrede 14,7 km) olarak öngörüyor. Bu, eski Başkan Joe Biden dönemindeki 50,4 mil/galon (21,4 km/l) ortalamasının oldukça altında.

Duffy, Michigan'daki bir etkinlikte "Detroit'in Amerikalıların almak istediği arabaları üretmesini istiyoruz, Demokratların Washington'da üretmesini istediği arabaları değil" dedi. Biden yönetimi ise ABD'nin sera gazı emisyonlarını ve fosil yakıt kullanımını azaltmaya, temiz enerjiye geçişi hızlandırmaya odaklanmıştı.

NHTSA, Aralık ayında 2022 yakıt ekonomisi standardını geriye dönük olarak düşürmeyi ve ardından 2031'e kadar yıllık %0,25 ile %0,5 arasında artırmayı önermişti. Biden, 2024 ve 2025 modelleri için yıllık %8, 2026 için %10 ve 2027-2031 arası yıllık %2 yakıt verimliliği artışı öngörmüştü. Otomobil üreticileri önceki model yıllarında gerekenin üzerinde verimlilik sağlarlarsa gelecekteki uyum kredileri alıyorlar, bu nedenle Trump yönetiminin 2022'ye yönelik geriye dönük değişikliği şirketlerin gelecekteki yakıt standartlarını karşılamasını kolaylaştıracak.

NHTSA, önerisinin yeni araç maliyetlerini araç başına 930 dolar azaltacağını tahmin ediyor. Ancak bu, 2050'ye kadar yakıt tüketimini yaklaşık 100 milyar galon, yakıt harcamalarını 185 milyar dolar ve karbondioksit emisyonlarını yaklaşık %5 artıracak. Kongre 2025'te yakıt ekonomisi standartlarını karşılamamanın cezalarını toplamayı bırakarak otomobil üreticilerine yüz milyonlarca dolar tasarruf sağladı ve elektrikli araç alan tüketicilere 7.500 dolarlık vergi indirimini kaldırdı. Ayrıca Kaliforniya'nın 2035'e kadar benzinli araçları yasaklama yetkisini de iptal etti; bu karara eyalet itiraz ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi