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Trump, Çinli otomobil üreticilerinin ABD’de araç üretmesine karşı çıkmayacağını söyledi

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ABD Başkanı Trump, Çinli üreticilerin ABD'de fabrika açıp otomobil üretmesine itiraz etmeyeceğini belirtti. Ancak Meksika'da üretilip ABD'ye gönderilmesine sıcak bakmıyor.

WASHINGTON, 11 Eylül (Reuters) - ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü, ABD'li milletvekilleri ve otomobil şirketlerinin yaygın muhalefetine rağmen, Çinli otomobil üreticilerinin ABD'de otomobil üretmesine karşı çıkmayacağını söyledi.

Trump, Fox News'teki "The Ingraham Angle" programında verdiği röportajda, "Çin gelip burada otomobillerini üretmek için bir fabrika açmak isterse, buna olumlu bakarım" dedi. "Japonya bunu yapıyor ama bizim insanlarımızı işe alıyor. Önemli olan bizim insanlarımızı işe almaları" diye ekledi.

Ayrıca Çinli otomobil üreticilerinin Meksika'da otomobil üretip ABD'ye göndermesini istemediğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi
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