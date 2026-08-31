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Toyota Celica Geri Dönüyor: Sekizinci Nesil Dört Çeker ve Hibrit Olabilir

Toyota Celica Geri Dönüyor: Sekizinci Nesil Dört Çeker ve Hibrit Olabilir
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Toyota, uzun bir aradan sonra efsanevi modeli Celica'yı sekizinci nesliyle yeniden piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni spor coupe, dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılacak; güç aktarma sisteminde ise 2.0 litrelik motor ve hibrit desteği değerlendiriliyor. Şirket içinde 'Celica Sport' olarak anılan aracın tanıtım ve satış takvimi henüz açıklanmadı.

Toyota, uzun süredir ürün gamında yer almayan Celica'yı sekizinci nesliyle geri getiriyor. Yeni spor coupe, dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılacak.

Güç aktarma sisteminde 2.0 litrelik motor ve hibrit desteği değerlendiriliyor. Toyota, aracın tanıtım ve satış takvimini henüz açıklamadı. Yeni modelin şirket içinde Celica Sport adıyla anıldığı belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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