Togg T6 için geri sayım başladı: Beklenen fiyat ve tarih belli oldu
Togg'un daha uygun maliyetli üretilecek T6 modeli için geri sayım başladı. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'nın Dünya Ekonomik Forumu'ndaki açıklamalarına göre, T6'nın yaklaşık 950 bin TL fiyatla satışa sunulması bekleniyor. T10X ve T10F'nin neredeyse yarı fiyatına konumlandırılacak modelin 2027'de yollara çıkması planlanıyor. Satış tarihi ve fiyat detayları merakla bekleniyor.
Togg'un daha uygun maliyetle üretilecek T6 modeli için geri sayım başladı. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'nın Dünya Ekonomik Forumu'ndaki açıklamaları sonrası T6'nın yaklaşık 950 bin TL'lik fiyat beklentisi otomobil piyasasında merak uyandırdı.
T10X ve T10F'nin neredeyse yarı fiyatına konumlandırılması beklenen modelin 2027'de yollara çıkması planlanıyor. Satışa çıkış tarihi ve fiyat detayları ise merakla bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi