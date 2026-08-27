Haberler

Togg T6 için geri sayım başladı: Beklenen fiyat ve tarih belli oldu

Togg T6 için geri sayım başladı: Beklenen fiyat ve tarih belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Togg'un daha uygun maliyetli üretilecek T6 modeli için geri sayım başladı. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'nın Dünya Ekonomik Forumu'ndaki açıklamalarına göre, T6'nın yaklaşık 950 bin TL fiyatla satışa sunulması bekleniyor. T10X ve T10F'nin neredeyse yarı fiyatına konumlandırılacak modelin 2027'de yollara çıkması planlanıyor. Satış tarihi ve fiyat detayları merakla bekleniyor.

Togg'un daha uygun maliyetle üretilecek T6 modeli için geri sayım başladı. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'nın Dünya Ekonomik Forumu'ndaki açıklamaları sonrası T6'nın yaklaşık 950 bin TL'lik fiyat beklentisi otomobil piyasasında merak uyandırdı.

T10X ve T10F'nin neredeyse yarı fiyatına konumlandırılması beklenen modelin 2027'de yollara çıkması planlanıyor. Satışa çıkış tarihi ve fiyat detayları ise merakla bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
'Bosna kasabı' olarak bilinen Ratko Mladiç öldü

'Bosna kasabı' öldü

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni Parti'nin ilk otobüsü sahaya indi: Üzerindeki sözler dikkat çekti

İlk otobüs sahaya indi: Üzerindeki sözler bomba
BBP lideri Destici'yi küplere bindiren görüntü: DEM'li olduğu için...

Destici'yi küplere bindiren görüntü: DEM'li olduğu için...
İsrail ordusu, Gazze'de Filistinlilerin kaldığı çadırlara saldırdı: 1 kişi hayatını kaybetti

Gazze'de çadırlar hedef alındı! Han Yunus'ta can kaybı var
Makarnada zehir alarmı! İçlerinde dünyaca ünlü markalar da var

Sofraların yıldızında zehir alarmı! Dünyaca ünlü markalar da listede
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı

Fidan hocanın son paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'e çıktı

Felaketin boyutu her saat büyüyor! Ölü sayısı katlandı
Berbere bıçakla giren şahıs müşteri tarafından etkisiz hale getirildi

Kabadayılığın bedelini çok ağır ödedi! İşte o anlar