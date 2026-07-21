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Tesla robotaxi hizmetini Orlando ve Tampa'ya genişletti

Tesla robotaxi hizmetini Orlando ve Tampa'ya genişletti
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Tesla, otonom yolculuk paylaşım hizmetini Salı günü Orlando ve Tampa'ya genişleterek, robotaxi ağını Florida'da yaygınlaştırdı. Şirket, Austin ile başlayan lansmanın ardından Dallas, Houston ve Miami'de de hizmet vermeye başlamıştı. CEO Elon Musk, sıkı güvenlik testlerinin daha hızlı dağıtımın önündeki ana kısıtlama olduğunu belirtti.

Tesla, Salı günü robotaxi hizmetini Orlando ve Tampa'ya genişleterek, otonom yolculuk paylaşım işini ilk lansman pazarlarının ötesine taşıma çabasını hızlandırdı. Bu hamle, Tesla'nın ikinci çeyrek kazançlarını açıklamasından bir gün önce geldi ve Wall Street, CEO Elon Musk'ın yapay zeka, otonom sürüş ve insansı robotlara odaklanmasıyla şirketin değerlemesinin büyük kısmını oluşturan robotaksi ilerlemesini yakından izliyor.

Tesla, robotaxi hizmetini geçen yıl Haziran ayında Austin'de başlatmış, bu yıl Dallas ve Houston'a, bu ay da Miami'ye genişletmişti. Şirket ayrıca Kaliforniya'nın San Francisco Körfez Bölgesi'nde denetimli testler yapıyor. Yatırımcılar, Tesla'nın birkaç genişleme hedefini kaçırmasının ardından lansman hızını sorguladı. Musk, şirketin kasıtlı olarak temkinli bir yaklaşım benimsediğini ve sıkı güvenlik testlerinin hizmetin daha hızlı dağıtımının ana kısıtlaması olduğunu söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi
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