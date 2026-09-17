Haberler

Tesla'da Kampanya Yok: Eylül 2026 Fiyatları

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tesla'da Kampanya Yok: Eylül 2026 Fiyatları
Güncelleme:
+8 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tesla'nın Eylül 2026 güncel fiyat listesinde Model Y 2.474.985 TL olarak yer alıyor. Markanın Türkiye'de aktif indirim, takas desteği veya özel kredi kampanyası bulunmuyor.

Tesla'nın Eylül 2026 güncel fiyat listesinde Model Y 2.474.985 TL olarak yer alıyor.

Markanın Türkiye'de satışa sunduğu modeller için Eylül 2026 itibarıyla duyurulmuş aktif bir indirim, takas desteği veya model bazlı özel kredi kampanyası bulunmuyor.

Tesla, araçlarını doğrudan satış modeliyle sabit fiyat politikası çerçevesinde sunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'ye elenen Lyon, Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı

F.Bahçe'ye elenen Lyon, Avrupa Ligi'nde zorlu maça çıktı! İşte sonuç
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Usta tiyatrocu Münir Canar hayatını kaybetti

Usta sanatçıdan acı haber geldi
Yargıtay affetmedi! Eşine söylediği tek kelime başına dert açtı

Yargıtay affetmedi! Tek kelime evliliği bitirdi
Hindistan, donanma gemilerinin çarpışması nedeniyle Pakistan'a nota verdi

Hindistan, donanma gemilerinin çarpışması nedeniyle Pakistan'a nota verdi
Fenerbahçe'den ocak bombası! Hedefte 2 yıldız var

Fenerbahçe'den ocak bombası! Hedefte 2 yıldız var
Greenwood direği geçemedi! Kadın güvenlik görevlisi kahroldu

Greenwood'un frikiğine verdiği tepki bomba
Prenses Diana'nın kardeşi Kont Spencer'ın henüz yayımlanmamış kitabı Hollanda'da kamyondan çalındı

Diana'nın kardeşinin kitabı çalındı! Şoförün yaptığı pes dedirtti
Türkiye-Suriye yakınlaşması İsrail'i alarma geçirdi

İsrail'in uykuları kaçtı! Ankara'nın son hamlesi tüm planlarını bozdu