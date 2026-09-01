Tesla Cybercab Austin'de Tanıtılıyor
Tesla, Perşembe günü Austin'de Cybercab lansman etkinliği düzenleyecek. Şirket, Haziran 2025'te başlattığı araç çağırma hizmetine Cybercab robotaksisini ekleyecek. Hisseler, bu beklentiyle Pazartesi günü güçlü performans sergiledi.
Tesla'nın Cybercab robotaksisi, şirketin halihazırda araç çağırma hizmeti sunduğu Austin'de yolcular için yeni bir seçenek olacak. Şirket, Perşembe günü 'Cybercab Launch Event' düzenleyecek.
Tesla hisseleri, yatırımcıların bu lansmanı beklemesiyle Pazartesi günü güçlü bir performans sergiledi. Şirketin, Haziran 2025'te Model Y SUV'larla başlattığı araç çağırma hizmetine Cybercab'i ekleyeceği açıklaması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi