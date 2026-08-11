Haberler

Tesla Cybercab'e Starlink Entegrasyonu

Tesla Cybercab'e Starlink Entegrasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tesla, Cybercab'ine Starlink uydu interneti entegre ettiğini gösteren fotoğraflar paylaştı. Musk, yolcuların 4K içerik izleyebileceğini belirtti. Bu, Tesla ve SpaceX arasındaki iş birliğini artırırken, olası bir birleşme söylentilerini de güçlendiriyor.

Tesla, Pazartesi günü X'te yeni Starlink entegrasyonunu gösteren bir fotoğraf paylaştı. Bu, Musk'ın şirketleri arasındaki en son ortaklık ve birleşme söylentilerinin sürdüğü bir dönemde geldi.

Tesla, Cybercab'ine başka bir Elon Musk şirketinden yardım alıyor. EV üreticisi, 'Starlink entegrasyonlu ilk Cybercab' olarak adlandırdığı fotoğrafları paylaştı. Görüntülerde, uydu internet ekipmanının aracın tavanına doğrudan yerleştirildiği kare benzeri bir kesik görülüyor.

Musk, otonom iki kişilik araçtaki yolcuların '4K canlı spor, film, oyun veya üretkenlik' izleyebileceğini söyledi. Bu entegrasyon, Musk'ın şirketlerinin giderek daha fazla iç içe geçtiğinin bir örneği. Tesla, araçlarında SpaceX'in yapay zeka asistanı Grok'u kullanıyor; SpaceX, Tesla Megapack'lerine ve araçlarına yüz milyonlarca dolar harcıyor ve şirketler Terafab adlı ortak bir çip fabrikası projesinde ortaklık yapıyor. Bu işbirlikleri, iki şirket arasında potansiyel bir mega birleşme söylentilerine yol açtı.

Pazartesi günkü Cybercab gönderisi, Tesla'nın gelecekteki sürücüsüz araç filosunu nasıl bağlı tutmayı planladığını da gösteriyor. İkinci çeyrek kazanç çağrısında Musk, Starlink'in hücresel kapsama alanındaki boşlukları gidermeye yardımcı olacağını söyledi. 'Robotaksilerin bu Bermuda Şeytan Üçgenleri'nde sıkışmış olmasını istemeyiz' dedi. 'Starlink, her yerde bağlantı kurabilme yeteneğiyle aslında çok önemli.'

Kaynak: Haber Merkezi
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ kararı

UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında karar verildi
Güle oynaya turladık! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükseldi

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükseldi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çerçeve yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk hamle geldi

Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk hamle Bakan Çiftçi'den geldi
Sürpriz aşk ortaya çıktı: Oyuncu Helin Kandemir ve futbolcu Dorukhan Toköz’den ilk kare

Ünlü oyuncu aşkını ilan etti: Sevgilisi yeşil sahalardan

Erzurum ile Rize arasındaki mesafeyi 52 kilometre kısaltacak dev tünelin inşası hız kazandı

İki kent arasındaki mesafe kilometrelerce birden kısalacak
Yaklaşık 9 yıldır erişim engeli bulunan Booking'i ilgilendiren teklif TBMM'de: İzin belgesi şartı geliyor

9 yıldır Türkiye'de erişime engelliydi! O uygulama geri dönüyor
Türkiye'nin hamleleri sonrası İsrail'den savaş sözleri: Çatışma riski artıyor

Türkiye'nin hamleleri sonrası savaş sözleri: Çatışma riski artıyor
Sosyal medya fenomeni canlı yayında canına kıydı

Sosyal medya fenomeni takipçilerinin gözü önünde canına kıydı!

Kolombiya, Golan Tepeleri'ndeki İsrail egemenliğini tanıdı

Skandal karar! Latin Amerika ülkesinden alçak İsrail hamlesi