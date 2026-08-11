Tesla Cybercab'e Starlink Entegrasyonu

Tesla, Pazartesi günü X'te yeni Starlink entegrasyonunu gösteren bir fotoğraf paylaştı. Bu, Musk'ın şirketleri arasındaki en son ortaklık ve birleşme söylentilerinin sürdüğü bir dönemde geldi.

Tesla, Cybercab'ine başka bir Elon Musk şirketinden yardım alıyor. EV üreticisi, 'Starlink entegrasyonlu ilk Cybercab' olarak adlandırdığı fotoğrafları paylaştı. Görüntülerde, uydu internet ekipmanının aracın tavanına doğrudan yerleştirildiği kare benzeri bir kesik görülüyor.

Musk, otonom iki kişilik araçtaki yolcuların '4K canlı spor, film, oyun veya üretkenlik' izleyebileceğini söyledi. Bu entegrasyon, Musk'ın şirketlerinin giderek daha fazla iç içe geçtiğinin bir örneği. Tesla, araçlarında SpaceX'in yapay zeka asistanı Grok'u kullanıyor; SpaceX, Tesla Megapack'lerine ve araçlarına yüz milyonlarca dolar harcıyor ve şirketler Terafab adlı ortak bir çip fabrikası projesinde ortaklık yapıyor. Bu işbirlikleri, iki şirket arasında potansiyel bir mega birleşme söylentilerine yol açtı.

Pazartesi günkü Cybercab gönderisi, Tesla'nın gelecekteki sürücüsüz araç filosunu nasıl bağlı tutmayı planladığını da gösteriyor. İkinci çeyrek kazanç çağrısında Musk, Starlink'in hücresel kapsama alanındaki boşlukları gidermeye yardımcı olacağını söyledi. 'Robotaksilerin bu Bermuda Şeytan Üçgenleri'nde sıkışmış olmasını istemeyiz' dedi. 'Starlink, her yerde bağlantı kurabilme yeteneğiyle aslında çok önemli.'

Kaynak: Haber Merkezi