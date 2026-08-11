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Temmuzda otomotiv satışları yüzde 25 daraldı

Temmuzda otomotiv satışları yüzde 25 daraldı
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Temmuzda otomobil pazarı geçen yıla göre yüzde 25 daralarak 80 bin 786 adede geriledi. İlk yedi ayda toplam satış yüzde 10,72 azaldı. Ağustosta en uygun fiyatlı araç 1 milyon 299 bin TL ile Dacia Sandero oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre temmuz ayında otomotiv pazarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 daraldı. Otomobil satışları yüzde 25,79 düşüşle 62 bin 478 adede, hafif ticari araç satışları ise yüzde 22,17 gerileyerek 18 bin 308 adede indi. Böylece toplam otomotiv satışı temmuzda 80 bin 786 olarak gerçekleşti.

2026'nın ilk yedi ayında ise toplam pazar yüzde 10,72'lik kayıpla 638 bin 965 adede geriledi. Temmuzdaki satış düşüşünün ardından bazı markalar fiyatlarını artırırken bazıları uygun fiyatlı modellerinin fiyatlarını korumaya çalıştı. Ağustos itibarıyla Türkiye'deki en uygun fiyatlı 10 otomobil şöyle sıralandı: Dacia Sandero 1 milyon 299 bin TL, Kia Picanto 1 milyon 335 bin TL, Fiat Egea 1 milyon 384 bin 900 TL, Opel Corsa 1 milyon 390 bin TL, Hyundai INSTER 1 milyon 400 bin TL, Dacia Logan 1 milyon 440 bin TL, Hyundai i20 1 milyon 487 bin TL, Fiat Grande Panda 1 milyon 494 bin 900 TL, Hyundai Bayon 1 milyon 567 bin TL ve Dacia Jogger 1 milyon 600 bin TL.

Kaynak: Haber Merkezi
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