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Temmuz 2026'da Avrupa'nın En Çok Satan Elektrikli Otomobilleri Açıklandı: Zirvede Sürpriz İsim

Temmuz 2026'da Avrupa'nın En Çok Satan Elektrikli Otomobilleri Açıklandı: Zirvede Sürpriz İsim
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Avrupa'da elektrikli otomobil satışları artmaya devam ederken, Temmuz 2026 verilerine göre en çok satılan modeller belli oldu. Beklenmedik bir otomobil zirvede yer alırken, Tesla Model Y'nin satışlarında belirgin bir düşüş yaşandı.

Elektrikli otomobil satışları dünya genelinde olduğu gibi Avrupa'da da artarak devam ediyor. Temmuz 2026 verilerine göre Avrupa'da en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu.

Sonuçlar oldukça şaşırtıcı; zirvede beklenmeyen bir otomobil yer alırken, dünyanın en çok satan elektrikli aracı olan Tesla Model Y'nin satışlarında belirgin bir düşüş yaşandı.

Kaynak: Haber Merkezi
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