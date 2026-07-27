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Binek araçlara asgari 100 bin TL ÖTV

Binek araçlara asgari 100 bin TL ÖTV
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TBMM'de kabul edilen düzenlemeyle binek otomobiller için asgari maktu ÖTV 100 bin TL, motosikletler için 30 bin TL olarak belirlendi; yıllık yeniden değerleme ile güncellenecek ve Cumhurbaşkanı'na yetki verildi.

Türkiye'de araçlara uygulanan ÖTV oranları uzun süredir tartışma konusu. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen torba kanun teklifinde kritik bir ÖTV değişikliği kabul edildi. Yeni düzenlemeyle binek otomobiller ve belirli motosiklet kategorileri için "asgari maktu ÖTV" uygulaması mevzuata eklendi.

Normalde araçların ÖTV'si matrah ve teknik özelliklere göre oransal hesaplanır. Yeni alt sınır mekanizmasında ise oransal vergi tutarı kanunla belirlenen maktu sınırın altında kalırsa doğrudan asgari maktu vergi uygulanacak. Böylece bu araçlardan alınacak ÖTV taban seviyenin altına inmeyecek.

Kabul edilen önergeye göre binek otomobiller için asgari maktu ÖTV tutarı 100 bin TL, motosikletler için ise 30 bin TL olarak belirlendi. Oransal hesaplama ne kadar düşük çıkarsa çıksın, bu araçlardan en az bu tutarlar tahsil edilecek. Motor gücü 4 kW altındaki elektrikli motosiklet ve scooter'lar, T sınıfı traktörler ve L sınıfı içten yanmalı motorlu araçlar bu uygulamadan muaf tutuldu.

Belirlenen maktu tutarlar sabit kalmayacak. Her yıl Vergi Usul Kanunu'ndaki yeniden değerleme oranı kadar otomatik olarak güncellenecek ve 100 TL'yi aşmayan kesirler dikkate alınmayacak. Cumhurbaşkanı'na bu tutarları 10 katına kadar artırma veya sıfıra kadar indirme yetkisi verildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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