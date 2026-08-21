Haberler

Tata Motors Fiyatlarına 1 Eylül'den İtibaren 25.000 Rs'ye Kadar Zam

Tata Motors Fiyatlarına 1 Eylül'den İtibaren 25.000 Rs'ye Kadar Zam
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TMPV, otomobil ve SUV portföyünde fiyatları 25.000 Rs'ye kadar artıracağını açıkladı. Artış, artan girdi maliyetleri ve enflasyon baskılarına karşı kısmi bir dengeleme olarak 1 Eylül 2026'da yürürlüğe girecek.

Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. (TMPV), Mumbai'de 21 Ağustos 2026'da yaptığı açıklamada, içten yanmalı motorlu ve elektrikli tüm otomobil ve SUV modellerinde fiyatları 1 Eylül 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere 25.000 Rs'ye kadar artıracağını duyurdu.

Şirket, zam oranının modele ve donanıma göre değişeceğini ve artan girdi maliyetleri ile enflasyonist baskıların kısmen dengelenmesinin hedeflendiğini belirtti. TMPV, maliyet artışlarının büyük bölümünü kendisinin üstlendiğini, müşterilere yansıtılan kısmın sınırlı olduğunu ifade etti.

180 milyar dolarlık Tata Group bünyesindeki TMPV, Hindistan'ın önde gelen otomobil üreticilerinden olup, farklı güç aktarma seçenekleriyle bağlantılı teknolojiler ve mobilite çözümleri sunuyor. Eski adı Tata Motors Limited olan şirket, 13 Ekim 2025'te yasal bir düzenlemeyle Tata Motors Passenger Vehicles Limited adını aldı.

Kaynak: Haber Merkezi
Gram altından 4 ay sonra bir ilk! 7 bin lira barajını aştı

Gram altında 4 ay sonra bir ilk
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlandı! İşte süreçte taviz verilmeyecek 3 kırmızı çizgi

Erdoğan bizzat talimat verdi! İşte taviz verilmeyecek 3 kırmızı çizgi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vinzenco Italiano sakatlık yaşayan Trossard'ın son durumunu açıkladı

Maç biter bitmez müjdeyi verdi
Fenerbahçe'nin Livakovic transferinden kazanacağı bonservis belli oldu

İşte Fenerbahçe'nin kazanacağı bonservis! Kasa dolup taşacak
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm

"Ben bunu öldürdüm! Kendisi beni aldattı, gelin alın"
Yalova'da korkunç olay: 8 aylık hamile eşini öldürüp kendini vurdu

Sultan bir ay sonra anne olacaktı! Ölümü en yakınının elinden oldu

İsrail’in can damarında kaos! Ben Gurion’da grev, uçuşları durma noktasına getirdi

Ülkenin kalbinde büyük kaos: Bütün uçuşlar durduruldu
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş

Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş
Bu nasıl gelenek? Düğün sonrası gelini gerdeğe hazırladılar

Bu nasıl gelenek? Düğün sonrası gelini gerdeğe hazırladılar