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Singapur'da Kategori A COE Fiyatı Düştü

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Singapur'da araç sahibi olma hakkı (COE) fiyatları, rekor seviyelerin ardından düşüşe geçti. Kategori A yüzde 2,3, Kategori B hafif düşüş kaydederken, diğer kategorilerde karışık seyir izlendi.

Singapur'da Araç Sahibi Olma Hakkı (COE) fiyatları, bir önceki ihalede rekor kırdıktan sonra düşüş gösterdi. Kategori A COE primi, 8 Temmuz'daki ihalede 129.000 S$ iken yüzde 2,3 düşüşle 126.000 S$'a geriledi. Kategori B COE primi ise 130.889 S$'dan 129.890 S$'a hafif bir düşüş kaydetti.

Diğer kategorilerde ise karışık seyir izlendi: Açık kategori (Kategori E) primi yüzde 0,1 artışla 129.971 S$'a, motosiklet (Kategori D) primi ise 10.201 S$'dan 10.202 S$'a yükseldi. Ticari araç (Kategori C) fiyatı ise yüzde 1,2 düşüşle 95.000 S$'dan 93.889 S$'a indi.

Kaynak: Haber Merkezi
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