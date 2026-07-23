Haberler

EPDK: Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarının Kurulu Gücü Arttı

EPDK: Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarının Kurulu Gücü Arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EPDK verilerine göre, haziran ayında şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü bir önceki aya göre yüzde 3,9 artarak 3.545 megavata ulaştı. Elektrikli araç sayısı ise 450 bine yaklaştı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), haziran ayı şarj istasyonu istatistiklerini açıkladı. Toplam kurulu güç bir önceki aya göre yüzde 3,9 artarak 3.545 megavata ulaştı.

Haziran ayında şarj istasyonlarında 72.530 megavatsaat elektrik tüketildi. Tüketimin 43.095 megavatsaatlik kısmı yeşil şarj istasyonlarından sağlandı. En fazla tüketim 20.902 megavatsaat ile İstanbul'da gerçekleşti.

Türkiye'deki elektrikli araç sayısı mayısta 440.327 iken haziranda 450.038'e yükseldi. Artan araç sayısıyla birlikte şarj altyapısına yönelik yatırımların da arttığı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi
İşte Fatih Portakal'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade

Fatih Portakal da Haluk'u sattı! Verdiği ifade çok konuşulur

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çaresizliğin fotoğrafı: İneğine sarılıp saatlerce ağladı

Çaresizliğin fotoğrafı

Polis, öğretmen, doktor! Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti

Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti
Ünlü isimden hamile kalıp çocuk doğuran kadına büyük şok: Benden değil

Ünlü isimle birlikte oldu, doğurduğu bebekle ortada kaldı
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi! Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek

Yeni düzenleme resmen kabul edildi! Ehliyetler hemen iptal edilecek
Akılalmaz görüntü! Yaklaşınca gerçeği fark etti ama çaresiz bekleyiş acı sonla bitti

Akılalmaz görüntü! Dakikalar süren çaresiz bekleyiş acı sonla bitti
Dünya Kupası Galatasaray'a yaradı

Dünya Kupası Galatasaray'a yaradı! Kasa doldu
Mayosundan silahını çıkarıp tetiğe bastı! Plaj çığlık sesleriyle inledi

Bunu kimse beklemiyordu! Denizden çıkıp mayosundaki silaha sarıldı