EPDK: Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarının Kurulu Gücü Arttı
EPDK verilerine göre, haziran ayında şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü bir önceki aya göre yüzde 3,9 artarak 3.545 megavata ulaştı. Elektrikli araç sayısı ise 450 bine yaklaştı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), haziran ayı şarj istasyonu istatistiklerini açıkladı. Toplam kurulu güç bir önceki aya göre yüzde 3,9 artarak 3.545 megavata ulaştı.
Haziran ayında şarj istasyonlarında 72.530 megavatsaat elektrik tüketildi. Tüketimin 43.095 megavatsaatlik kısmı yeşil şarj istasyonlarından sağlandı. En fazla tüketim 20.902 megavatsaat ile İstanbul'da gerçekleşti.
Türkiye'deki elektrikli araç sayısı mayısta 440.327 iken haziranda 450.038'e yükseldi. Artan araç sayısıyla birlikte şarj altyapısına yönelik yatırımların da arttığı belirtildi.