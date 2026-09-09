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Rapor: Elektrikli otomobiller benzinli araçlara göre daha ekonomik

Rapor: Elektrikli otomobiller benzinli araçlara göre daha ekonomik
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ICCT'nin yeni raporu, Avrupa'da elektrikli otomobillerin enerji maliyetinin benzinli araçlara kıyasla ortalama yüzde 33 daha düşük olduğunu ortaya koydu.

Uluslararası Temiz Ulaşım Konseyi (ICCT), elektrikli otomobillerin yüksek satın alma fiyatının kullanım sırasında telafi edilip edilemeyeceğine yanıt aradı. 'EV Transition Check' başlıklı rapora göre Avrupa'da maliyet dengesi elektrikli araçların lehine değişmeye başladı. 2025 verileriyle yapılan karşılaştırmada, evde ve halka açık istasyonlarda şarj edilen elektrikli otomobillerin kilometre başına enerji maliyeti benzinli araçlardan ortalama yüzde 33 daha düşük gerçekleşti.

En düşük kullanım maliyeti, elektrikli otomobillerin evde ve özellikle gece tarifesi veya güneş enerjisiyle şarj edilmesiyle sağlanıyor. Evde şarj imkanı bulunmayan kullanıcılar daha pahalı halka açık AC ve DC istasyonlara bağımlı kalıyor. Ancak ICCT'nin hesaplamasına göre yalnızca halka açık istasyonlarda şarj edilen elektrikli otomobiller bile benzinli araçlardan ortalama yüzde 28 daha düşük enerji maliyetine sahip. Ev ve halka açık istasyonları birlikte kullanan sürücülerde bu fark yüzde 33'e yükseliyor.

Raporun temel karşılaştırması 2025 verilerine dayanıyor. ICCT, 2026'nın başında yaşanan petrol krizinin elektrikli ve içten yanmalı araçlar arasındaki maliyet farkını daha da açtığını belirtiyor. Avrupa'da benzinli ve dizel araçların enerji giderleri 2026'nın ilk döneminde yüzde 12 ila yüzde 36 arasında artarken, elektrikli otomobillerin şarj maliyetleri büyük ölçüde sabit kaldı. Bu nedenle 2025 için hesaplanan yüzde 33'lük farkın güncel koşullarda bazı ülkelerde daha yüksek olabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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