Polestar yıllık teslimat tahminini düşürdü
Elektrikli araç üreticisi Polestar, ABD'nin Çin bağlantılı araçlara yönelik yaptırımları nedeniyle ABD pazarından çıkmak zorunda kaldı ve bu durum şirketin yıllık teslimat büyüme beklentisini düşük çift haneli rakamlardan düşük-orta tek haneli rakamlara çekmesine yol açtı.
Elektrikli araç üreticisi Polestar (PSNY.O), Perşembe günü yıllık teslimat tahminini düşürdü. Washington'ın Çin bağlantılı araçlara yönelik yaptırımları, şirketi ABD pazarından çıkmaya zorlamıştı.
Çinli Geely Holding'in çoğunluk hissesine sahip olduğu İsveçli şirket, daha önce düşük çift haneli büyüme öngörürken, artık yıllık hacim büyümesinde düşük-orta tek haneli bir artış bekliyor.
Kaynak: Haber Merkezi