ÖTV Hesaplamasında Çekiş Sistemi Dönemi: 4x4 ve 4x2 Araçlara Farklı Vergi Gelebilir

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle, ÖTV hesaplamasında çekiş sistemi de dikkate alınabilecek. AK Parti milletvekillerinin önergesiyle 4760 sayılı ÖTV Kanunu'nun 12. maddesine 'çekiş sistemi' ibaresi eklendi. Bu sayede 4x4 ve 4x2 araçlara farklı ÖTV oranları uygulanabilecek.

Komisyon Başkanı Mehmet Muş, düzenlemenin doğrudan bir oran belirlemediğini, sadece yetki verdiğini açıkladı. Hangi çekiş sistemine hangi oranın uygulanacağı Cumhurbaşkanı kararıyla netleşecek. Düzenleme hem elektrikli hem fosil yakıtlı araçları etkileyebilir. 2025'te batarya ve menzil yetkisi verilmişti, şimdi buna çekiş sistemi eklendi.

Yeni ÖTV oranları henüz açıklanmadı; uygulama için yasanın yürürlüğe girmesi ve Cumhurbaşkanı kararı gerekiyor. Şu an için araç fiyatlarında değişiklik beklenmiyor.

Kaynak: Haber Merkezi