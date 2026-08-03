Haberler

Asgari ÖTV düzenlemesi otomotivde fiyat dengesini değiştirecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM'de kabul edilen asgari ÖTV düzenlemesi binek otomobilde 100 bin TL, motosiklette 30 bin TL asgari vergi öngörüyor. EGOD Başkanı Deniz Erkan, düzenlemenin sıfır ve ikinci el piyasasını etkileyeceğini, vergi politikalarının bütüncül ve öngörülebilir olması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ve otomobil ile motosikletlerde asgari maktu ÖTV uygulamasını içeren yeni düzenleme, otomotiv sektöründe geniş yankı uyandırdı. Düzenlemeyle birlikte binek otomobillerde en az 100 bin TL, motosikletlerde ise 30 bin TL asgari ÖTV uygulanması öngörülürken, vergilendirme kriterlerinin çekiş sistemi gibi teknik özellikleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor.

Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Erkan, vergi düzenlemelerinin yalnızca mali boyutuyla değil, piyasa dinamikleri üzerindeki etkileriyle de değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle giriş segmentindeki araçlar ve elektrikli otomobillerde oluşabilecek fiyat değişimlerinin tüketici davranışlarını doğrudan etkileyeceğini belirten Erkan, sıfır araç pazarındaki fiyat hareketlerinin ikinci el piyasasında da yeni dengeler oluşturabileceğini ifade etti.

Otomotiv sektörünün geniş bir ekosistem olduğunu hatırlatan Erkan, yetkili servislerden yedek parça üreticilerine, sigorta sektöründen filo şirketlerine kadar uzanan bu yapının istihdam sağladığını ve vergi politikalarının sektörün tüm bileşenlerini kapsayan bütüncül bir bakış açısıyla oluşturulması gerektiğini söyledi. Vergi sisteminde öngörülebilirliğin yatırım kararları ve tüketici güveni açısından kritik önemde olduğunu belirten Erkan, kamu ile sektör arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi
AK Parti'den muhalefete 'çerçeve yasa' bilgilendirmesi

AK Parti harekete geçti! 1 yıldır beklenen adım atılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Wanda Nara'nın son halini görenler tanımakta zorlandı

Son halini görenler tanımakta zorlandı
FETÖ'cü Burkay Karatepe ile irtibatlı şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Onu gariban sanıyordum

Hain yüzbaşıya yardım etmişti! İfadesi ortaya çıktı
Özge Özpirinçci ilk kez konuştu! Sessizliğinin nedeni ortaya çıktı

Özge Özpirinçci ilk kez konuştu! Sessizliğinin nedeni ortaya çıktı
Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada

Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada
Manisa'da motosikletli saldırı, Baba ve oğluna kurşun yağmuru

Baba ve oğluna kurşun yağmuru! İkiside kurtarılamadı

Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor! 19 yaşındaki kız arkadaşına kabusu yaşattı

Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor! Kız arkadaşına kabusu yaşattı
Milyoner'de ekran başındakileri ters köşe yapan soru

Herkesi ters köşe yapan soru