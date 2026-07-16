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ÖTV'de çekiş sistemi dönemi: 4x4 ve 4x2 araçlara farklı oran

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TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle taşıtlarda ÖTV oranlarının çekiş sistemine göre belirlenmesine imkan tanındı. En düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya yükseltilirken, nükleer yatırımlarda KDV iadesi 2045'e uzatıldı.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifi, taşıtların ÖTV oranlarının belirlenmesinde çekiş sisteminin de dikkate alınmasını öngörüyor. Buna göre, 4x4 araçlar ile 4x2 araçlar için farklı ÖTV oranları uygulanabilecek. Komisyon Başkanı AK Partili Mehmet Muş, düzenlemenin zorunlu olmadığını, sadece yetki verildiğini belirtti.

Teklif ayrıca en düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkarıyor ve nükleer yatırımlar için KDV iadesini 2045 yılına kadar uzatıyor. CHP ve İYİ Parti'nin emekli maaşına yönelik önergeleri ise kabul edilmedi. Sinema sektörü temsilcileri, bilet satışlarındaki düşüşe dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi
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