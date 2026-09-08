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Otomotivde satışlar düştü, markalar kampanya başlattı

Otomotivde satışlar düştü, markalar kampanya başlattı
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Yüksek finansman maliyetleri ve kredi kısıtlamaları nedeniyle Ağustos'ta otomobil satışları yüzde 20 geriledi. Markalar, satışları canlandırmak için 400 bin TL'ye varan indirim kampanyaları duyurdu.

Yüksek finansman maliyetleri ve kredi kısıtlamaları otomotiv sektörünü zorlamayı sürdürüyor. Bu gelişmelerin etkisiyle Ağustos ayında otomobil satışları yüzde 20 düştü. Sektördeki durgunluk, markaları harekete geçirdi ve araç almak isteyen tüketiciler için cazip kampanyalar başlatıldı.

Satışlardaki belirgin düşüşün ardından birçok marka, piyasayı canlandırmak için geniş kapsamlı indirim kampanyaları açıkladı. Açıklamalara göre bazı modellerde 400 bin TL'ye varan indirimler uygulanıyor. Bu fırsatlar, özellikle yüksek faizler nedeniyle alımı erteleyen tüketiciler için yeni bir seçenek oluşturuyor.

Sektör temsilcileri, mevcut ekonomik koşullarda satış artışının ancak bu tür promosyonlarla mümkün olduğunu belirtiyor. Araç almayı düşünenlerin bayilerdeki güncel kampanya koşullarını ve stok durumlarını takip etmeleri öneriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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