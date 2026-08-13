Otomotiv Pazarında Daralma Sürüyor: ÖTV Matrahı ve Kredi Koşulları Sektörü Tehdit Ediyor

Otomotiv pazarındaki daralma devam ediyor. Yıl başında 1,3-1,4 milyon adet olarak öngörülen pazarın artık 1,2 milyon adede gerilemesi bekleniyor. Temmuz ayında yaşanan yaklaşık %25'lik daralma ağustosta da sürdü. Ağustosun ilk iki haftasındaki verilere göre pazar, geçen yılın oldukça altında kalacak ve ay 75-80 bin adet seviyesinde kapanabilir.

Özpeynirci, en büyük sorunlardan birinin elektrikli araçlar için uygulanan ÖTV matrahları olduğunu belirtti. 2,4 milyon TL'lik sınır sektörde ciddi baskı yaratıyor; bu sınır aşıldığında vergi dilimi %25'ten %55'e çıkıyor. Hyundai Ioniq 6'nın fiyatı bu nedenle sınırda tutuluyor, TOGG T10X V2 ise 2 milyon 411 bin TL ile sınırda bulunuyor. %1'lik bir fiyat artışı aracı %55'lik dilime sokarak fiyatını 3 milyon TL'nin üzerine çıkarabilir. Mini Countryman sınırı aştı ve 3,8 milyon TL'ye yükseldi; Volvo EX30, Kia EV5 ve Tesla Model Y de benzer matrah baskısıyla karşı karşıya.

Pazardaki daralmanın bir diğer nedeni finansman. BDDK'nın dört yıldır kredi vadelerini güncellememesi ve kredi oranlarının düşük kalması, nakit parası olmayan tüketicilerin sıfır araç alımını zorlaştırıyor. Tasarruf finansman şirketlerine getirilen sınırlamalar da filo ve premium araç satışlarını olumsuz etkileyebilir. Ayrıca değerli madenlerdeki düşüş, altından kazanç sağlayanların otomobil alımına yönelmesini engelliyor.

Çözüm için hurda teşvikinin güncellenmesi gerektiğini vurgulayan Özpeynirci, 2018'deki 100 bin TL'lik teşvikin bugün anlamsız olduğunu söyledi. Yerli üretim araçları kapsayacak yeni bir finansman modelinin bankalar aracılığıyla desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Tofaş'ın K9 projesi, Ford Otosan ve Iveco gibi büyük yatırımların korunması ve yeni yatırımlar için yerli sanayiye özel teşviklerin hayata geçirilmesi önemli.

Özpeynirci, otomotiv sektörünün geleceğini belirleyecek iki kritik konunun ÖTV matrahları ve kredi koşulları olduğunu belirtti. Bu alanlarda güncelleme yapılmazsa otomotiv sanayisinin ekonominin lokomotifi olma özelliğini kaybetme riski bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi