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Otomotiv pazarı 6 aydır daralıyor: Temmuzda yüzde 25 düşüş

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Yüksek faiz ve krediye erişim zorluğu, otomotiv satışlarını olumsuz etkiliyor. Oto pazarı altı aydır üst üste gerilerken Temmuz'da satışlar sert düştü.

Otomotiv pazarı altı aydır üst üste daralıyor. Temmuz ayında satışlar yüzde 25 gerileyerek 80.786 adette kaldı. Yüksek faiz oranları ve krediye erişimdeki zorluklar bu düşüşte etkili oldu.

Ocak-Temmuz döneminde toplam pazar yüzde 10,72, otomobil satışları ise yüzde 12,14 oranında azaldı. Otomobil satışları 502.712 adet olarak kaydedildi. C segmenti modeller yüzde 55'lik payla en çok tercih edilen segment oldu.

Gövde tiplerinde SUV'lar yüzde 65,5 pay ve 329.443 adetle lider. Yakıt türünde ise benzinli araçlar yüzde 41,4 payla ilk sırada. Hibritler yüzde 33, elektrikli araçlar yüzde 18,7 ve dizeller yüzde 6,1 pay aldı.

Kaynak: Haber Merkezi
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