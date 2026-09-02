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Otomotiv pazarı 2026’nın ilk 8 ayında daraldı

Otomotiv pazarı 2026’nın ilk 8 ayında daraldı
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Türkiye otomotiv pazarı, 2026 yılının ilk sekiz ayında yüzde 11,91 azalarak 719.996 adede geriledi. Ağustos ayında ise satışlar yıllık bazda yüzde 20,28 düşüşle 81.031 adet oldu; otomobil satışları yüzde 25,16 azalarak 61.529 adet olarak kaydedildi.

Otomotiv pazarı, 2026'nın ilk sekiz ayında daralma gösterdi. ODMD verilerine göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 11,91 azalarak 719.996 adede geriledi.

Ağustos ayında ise otomotiv pazarı yıllık bazda yüzde 20,28 küçüldü ve toplam 81.031 araç satıldı. Otomobil satışları ise yüzde 25,16 düşüşle 61.529 adet olarak gerçekleşti.

Kaynak: Haber Merkezi
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