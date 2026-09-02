Haberler

Otomotiv pazarı Ağustos'ta daraldı: Binek otomobilde sert düşüş, hafif ticaride kredi kaynaklı yatay seyir

Otomotiv pazarı Ağustos'ta daraldı: Binek otomobilde sert düşüş, hafif ticaride kredi kaynaklı yatay seyir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ODMD verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ağustos'ta yıllık %20,28 daraldı; otomobil satışları %25,16 azalırken, hafif ticari araçlar %0,34 arttı. LenaCars Genel Müdürü Selçuk Nazik, BDDK'nın bireysel taşıt kredisi sınırlamalarının otomobil talebini baskıladığını, ticari araçlardaki yatay seyrin gerçek talep değil krediye erişim amaçlı olduğunu belirterek kredi limitlerinde en az %25 iyileştirme yapılması gerektiğini ifade etti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ağustos'ta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,28 daraldı. Otomobil satışları yıllık yüzde 25,16 azalarak 61 bin 529 adede gerilerken, hafif ticari araç satışları yüzde 0,34 artışla 19 bin 502 adet oldu. Ocak-Ağustos döneminde toplam pazar ise yüzde 11,91 küçüldü.

LenaCars Genel Müdürü Selçuk Nazik, Bloomberg HT'de otomotiv pazarındaki daralmayı ve finansman koşullarının satışlara etkisini değerlendirdi. Otomobil ile hafif ticari araç satışları arasındaki ayrışmaya dikkat çeken Nazik, hafif ticari araçların büyük ölçüde ticari kredilerle alınmasının bu tabloyu oluşturduğunu söyledi. Geçmişte binek otomobil satışları güçlü, hafif ticari araç pazarı zayıfken bugün tablonun tersine döndüğünü belirtti. BDDK'nın bireysel taşıt kredilerine yönelik sınırlamalarının ticari araç alımlarında aynı ölçüde etkili olmadığını ifade etti.

Nazik, ticari araç satışlarındaki yatay seyrin gerçek bir talep artışından kaynaklanmadığını ve araç üzerinden kredi elde etme amacı taşıdığını savundu. Krediye erişimdeki zorluklar ve BDDK'nın taşıt kredilerine yönelik kurallarının otomobil talebini baskıladığını belirten Nazik, kredili araç satışlarının payının yüzde 70'lerden yüzde 15'e gerilediğini aktardı. Mevcut düzenlemelerin güncel otomobil fiyatlarını karşılamaktan uzak olduğunu vurgulayan Nazik, BDDK'nın kredi limitleri ve oranlarında en az yüzde 25 iyileştirmeye gitmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi
KKTC'de gemi faciasının ardından kriz büyüyor! Hükümetten çekiliyorlar

Gemi faciasının ardından kriz büyüyor! Hükümetten çekiliyorlar
İspanya'da göçmen krizi protestoları büyüyor! Binlerce kişi sokaklara döküldü

Avrupa'da uzun yıllardır bu görüntü kaydedilmemişti
Otopsi raporundan sonra Erhan Çelik isyan etti: Hesap verecekler

Otopsi raporundan sonra Erhan Çelik isyan etti: Hesap verecekler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

57 yaşındaki Jennifer Lopez’in fiziğini gören dönüp bir daha baktı!

Kim der ki 57 yaşında! Fiziğini gören dönüp bir daha baktı
Belçika'da İsrail bağlantılı şirkete kundaklama

Avrupa'nın da sabrı taştı! İsrailli silah şirketini ateşe verdiler
Batan gemide kaybolan Pancar’ın, kazadan önceki görüntüsü ortaya çıktı

Felaket başladığında kadraja girmiş! Son görüntüleri bu oldu
Marmara'da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu! Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet

İşte 10 denizcinin kimlikleri! Gemi sahibi çok ağır konuştu: İhanet
18 ilçede koltuklar değişti! Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar

Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar
Rusya: Almanya'ya sert karşılık verilecek

Rusya'dan tüm Avrupa'yı tedirgin eden mesaj: Sert karşılık vereceğiz
İstanbul'u terk edip Ayvalık'a yerleşen Burcu Biricik'in yeni işi herkesi şaşırttı

İstanbul'u terk edip oraya yerleşti! Yaptığı yeni iş herkesi şaşırttı