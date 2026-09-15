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Otomobilde otomatik vites tercihi yükseliyor

Otomobilde otomatik vites tercihi yükseliyor
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Ağustos verilerine göre otomobil satışlarında manuel vitesin payı yüzde 3'e gerilerken, alıcıların yüzde 97'si otomatik vitesi seçti.

Otomobil alımlarında tercih otomatik vitese yöneldi. Otomatik vitesli araçlar uzun süredir tercih ediliyor ve satışları hızla artmaya devam ediyor. Manuel vites tercih edilmediği için trafikte otomatik vitesli araç sayısı da doğal olarak çoğaldı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin her ayın ilk günlerinde açıkladığı verilere göre, Ağustos ayında manuel vitesli otomobiller toplam satışlar içinde yalnızca yüzde 3'lük pay aldı. Otomobil alanların yüzde 97'sinin tercihi otomatik vites oldu. 10 yıl önce bu oran yüzde 57 seviyesindeydi.

Kaynak: Haber Merkezi
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