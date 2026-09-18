Otomatik Vites Tercihi Zirvede

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Ağustos otomobil satışlarında otomatik vitesli araçların payı yüzde 97'ye ulaştı, manuel vitesli araçlar yüzde 3'te kaldı.
Ağustos ayı otomobil satışlarında otomatik vitesli araçların payı yüzde 97'ye çıktı. Manuel vitesli araçların payı ise yalnızca yüzde 3 oldu.
Satılan 100 otomobilden 97'sinin otomatik vitesli olması, sürücü tercihlerindeki değişimi gösterdi. Özellikle büyük şehirlerdeki yoğun trafik, dur-kalk sürüş ve kullanım kolaylığı sürücüleri otomatik vitesli araçlara yönlendiriyor.
Kaynak: Haber Merkezi