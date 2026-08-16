Haberler

Motor Yağı Krizi Otomotivi Vurdu

Motor Yağı Krizi Otomotivi Vurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle Grup III baz yağ fiyatları üç kat arttı; Volkswagen, Stellantis ve Toyota gibi üreticiler alternatif arayışına girdi. Tedarik kırılganlığı ve yeni şok riski sürüyor.

Orta Doğu'daki çatışma, otomotiv sektörünün motor yağı tedarikini ciddi biçimde etkiledi. Volkswagen, Stellantis ve Toyota'nın da aralarında olduğu üreticiler, yüksek kaliteli Grup III baz yağ stoklarının tükenmesi üzerine alternatif yağlayıcı karışımlarına yöneliyor. Ancak alternatif tedarikçilerin hacimleri sınırlı ve yeni bir arz şokuna karşı kırılganlık sürüyor.

Grup III baz yağ fiyatları savaş öncesine göre yaklaşık üç kat artarak Avrupa ve ABD'de ton başına 4.000 dolara ulaştı. Mart ayında İran füzelerinin Katar'daki Shell tesisini vurmasının ardından tedarik zincirleri büyük hasar gördü; bazı tedarikçiler mücbir sebep ilan etti. Stellantis yeniden formüle edilmiş yağlayıcıları değerlendirirken, Volkswagen ve Toyota alternatif kaynaklar sağladı.

Japonya'da Suzuki bayilerinde rutin yağ değişimlerinde gecikmeler yaşanıyor; şirket tedarikçilerini çeşitlendiriyor. Osaka'daki bir taksi şirketi ise fiyatların iki katına çıktığını ve tüketiciye yansıtmak zorunda kaldığını belirtti. Yeni bir nakliye kesintisi veya rafineri arızası, tedariki hızla daha da kötüleştirebilir.

Kaynak: Haber Merkezi
Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi! İşte o görüntüler

Süleymancılara yeni baskın! Firarinin evinden 200 kilo altın çıktı
İşte Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in tutuklanma nedeni! Suçlamalar hayli ağır

Süleymancıların liderinin tutuklanma nedenleri! Suçlamalar hayli ağır
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe formalı çocuğa tribünde müdahale etmişti! Tribün zorbasına gözaltı kararı

Türkiye'nin tepki gösterdiği görüntüler sonrası harekete geçildi
Dursun Özbek'e reddetmesi zor teklif! Kapı bu kez Osimhen için çalınmadı

Dursun Özbek'e reddetmesi zor teklif! Bu kez Osimhen için gelmediler
Trio'dan Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonlar için olay yorum

Trio'dan Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonlar için olay yorum
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş tutuklandı

Süleymancılar'ın lideri Alihan Kuriş hakkında karar verildi
Alihan Kuriş'in kurban parası oyunu! Akılalmaz vurgunun şifreleri çözüldü

Alihan Kuriş'in kurban parası oyunu! Neler yapmışlar neler
Özlem Gültekin'in şüpheli ölümü araştırılıyor! Ailesi ve Erhan Çelik sessizliğini bozdu

Özlem Gültekin'in ölümü sonrası eşi Erhan Çelik sessizliğini bozdu
Türkiye petrol için gün sayıyordu! Libya'da kritik tesislerde patlamalar

Türkiye petrol için gün sayıyordu! Ülke karanlığa gömüldü