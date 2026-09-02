Otomotiv pazarı ocak-ağustos döneminde yüzde 11,91 büyüdü

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2026 yılı ocak-ağustos dönemine dair otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini açıkladı. Derneğin açıklaması, sektörün yılın ilk sekiz ayındaki performansını ortaya koyuyor.

Verilere göre, pazarda yılın ilk ayında yüzde 11,91 oranında artış görüldü. Ağustos ayına ilişkin veriler de raporda değerlendirildi. ODMD raporu, otomotiv pazarındaki gelişmeleri ve satış eğilimlerini gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi