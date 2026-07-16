Nissan Yeni Elgrand Premium Minivanı Japonya'da Piyasaya Sürdü
Nissan, Japonya pazarında tamamen yeniden tasarladığı Elgrand premium minivanını piyasaya sürdü. Hibrit teknolojisi ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılan araç, 42 bin 500 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Nissan, Japonya pazarında tamamen yeniden tasarlanmış Elgrand premium minivanını piyasaya sürdü. Bu, modelin 16 yıl sonraki ilk büyük revizyonu olup, otomobil üreticisinin işlerini canlandırma stratejisinin bir parçasıdır.
Yeni Elgrand, Nissan'ın e-Power hibrit teknolojisi ve e-4ORCE dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatıldı. Araç, selefine göre daha büyük boyutlarıyla ferah bir kabin sunuyor. Fiyatı 42 bin 500 dolardan başlıyor.
Nissan, Mayıs ayından bu yana 5 binden fazla perakende siparişi aldı. Model, Japonya'nın premium minivan segmentinde Toyota Alphard'a karşı rekabet edecek.