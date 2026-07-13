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Şimşek ve Yağmur NASCAR Yarışını Geciktirdi

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EchoPark Speedway'deki NASCAR Cup Series yarışı, şimşek çakması ve yağmur nedeniyle 108. turda durduruldu. Ryan Blaney liderken yarış ertelendi.

Pazar gecesi EchoPark Speedway'deki NASCAR Cup Series yarışında şiddetli hava koşulları gecikmeye neden oldu. Pole kazananı Ryan Blaney, pistin sekiz mil yakınında şimşek çakması üzerine yarışın durdurulduğu sırada liderdi. Yetkililer arabaları pistten çekti ve taraftarları tribünü terk etmeleri konusunda uyardı. Yağmur kısa süre sonra başladı.

Yarış 2. Etap'ta 108. turda durduruldu ve 260 tur üzerinden planlanmıştı. Blaney'nin Team Penske takım arkadaşı Joey Logano ön sırada yer alırken, bir diğer Penske sürücüsü Austin Cindric üçüncülüğe yükseldi. Gecikme anında Bubba Wallace ikinci, Tyler Reddick üçüncü, Christopher Bell dördüncü ve Chase Elliott beşinci sıradaydı. Puan lideri Denny Hamlin 15. sıraya kadar yükseldi. Reddick, Şubat ayında aynı pistte kazanan isim olarak 35. turda dördüncülüğe çıktı. Cup Series önümüzdeki hafta North Wilkesboro'da devam edecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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