Motorinde bu gece yarısı 2,95 TL indirim bekleniyor

Motorinin litre fiyatına cuma günü 4,20 TL zam gelmişti. Yeni haftada ise indirim haberi var. Sektör kaynaklarına göre bu gece yarısından itibaren motorin grubunda 2,95 TL indirim bekleniyor.

Benzin ve LPG fiyatında değişim beklenmiyor. Güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul Anadolu'da benzin 66,90 TL, motorin 78,37 TL, LPG 30,59 TL. Avrupa yakasında benzin 67,05 TL, motorin 78,52 TL, LPG 31,19 TL.

Kaynak: Haber Merkezi