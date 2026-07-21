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Mobileye, Stellantis'e Bulut Tabanlı Sürücü Destek Teknolojisi Sağlayacak

Mobileye, Stellantis'e Bulut Tabanlı Sürücü Destek Teknolojisi Sağlayacak
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Mobileye Global, Stellantis'e bulut tabanlı gelişmiş sürücü destek teknolojisi (ADAS) sağlayacak. Haber sonrası Mobileye hisseleri piyasa öncesi işlemlerde %6 yükseldi. Stellantis, 2027'den itibaren bazı modellerinde Mobileye'in REM teknolojisini kullanacak.

Mobileye Global, Stellantis’e bulut tabanlı gelişmiş sürücü destek teknolojisi (ADAS) sağlayacak. İsrailli şirketin hisseleri haberin ardından piyasa öncesi işlemlerde %6 yükseldi. Stellantis, Jeep ve Chrysler’in ana şirketi, 2027’den itibaren belirli modellerinde Mobileye’in Yol Deneyimi Yönetimi (REM) teknolojisini kullanacak. Bu sistem, kitle kaynaklı yol verileriyle şerit takibi ve eller serbest sürüşü iyileştirecek.

ADAS, otomotiv sektörünün en hızlı büyüyen teknolojilerinden biri haline geldi. Teknoloji, tam otonom sürüşe geçişte önemli bir adım olarak görülüyor. İlk uygulamalar gelecek yıl ABD’deki bazı Stellantis modellerinde başlayacak. Stellantis, dünyanın en büyük 10 otomobil üreticisi arasında Mobileye’in REM platformuna veri sağlayan beşinci şirket olacak. Platform, ABD ve Avrupa’daki kamu yollarının %95’inden fazlasını kapsıyor. Geçen yıl 8 milyondan fazla araç, platformda 34 milyar mil veri topladı. Mobileye’in sistemi, EyeQ donanımlı araçların ön kameralarıyla yol verilerini toplar ve bulut tabanlı haritalama ile birleştirerek araçlara gerçek zamanlı güncellemeler sağlar.

Kaynak: Haber Merkezi
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