George Russell: Düzlüklerdeki Ciddi Sorun Takım Arkadaşıyla Mücadeleyi İmkansız Kılıyor

George Russell, Mercedes'in düzlük performansındaki 'ciddi sorun' nedeniyle takım arkadaşı Kimi Antonelli ile şampiyonluk mücadelesinin 'imkansız' olduğunu söyledi. Russell, Belçika Grand Prix'sinde sıralama turlarını dördüncü sırada tamamlarken, 19 yaşındaki İtalyan pilot Antonelli'ye 0.508 saniye geride kaldı. İngiliz pilot, farkın büyük kısmının nedeni açıklanamayan düzlük hız kaybı olduğunu belirtti. 'Çizgiyi geçtiğimde yarım saniye geride olduğumu görmek berbat hissettiriyor, ancak bunun %75'inden fazlasının güç ünitesinden geldiğini fark edince biraz daha iyi hissediyorsunuz' dedi. Russell, virajlarda birçok yerde daha hızlı olduğunu ancak düzlüklerde farkın normal bir pole mücadelesine benzemediğini ifade etti.

Takım, Russell'ın orta sektördeki orta ve yüksek hızlı virajlarda daha az rahat olduğunu ve direksiyon düzeltmeleri yaptığını tespit etti. Bu düzeltmeler hıza mal oldu ve pil gücüyle telafi edilmesi gerekti, bu da Russell'ın turun son üçte birinde enerji kullanımını azalttı. Hafta sonu boyunca yapılan çalışmalarla Russell bu sorunu büyük ölçüde çözdü ancak Mercedes hala açıklanamayan bir düzlük farkı olduğunu kabul etti. Russell, 'Her turda düzlüklerde 0.2-0.6 saniye kaybettiğimi görmek sinir bozucu. Son 36 saattir tüm odak noktam düzlük hızıydı. Son turumda bile düzlükte 0.15 saniye daha kaybettim' dedi. Mercedes pist üstü mühendislik direktörü Andrew Shovlin de, 'George'un son şikanede zayıf enerji kullanımından muzdarip olduğunu ve bunun sürüş tarzıyla açıklanamayacağını' belirtti.

Bu arada, Spa-Francorchamps pisti yeni motorların enerji yoksunluğu nedeniyle karakterini kaybetti. Pistin en zorlu virajı Pouhon artık eskisi gibi zorlayıcı değil. Pilotlar, araçların orta sektörde sadece içten yanmalı motorla çalıştığını ve bunun viraj giriş hızlarını düşürdüğünü belirtti. Antonelli, virajın artık düz olduğunu ve geçen yıla benzemediğini söylerken, Lando Norris Pouhon'un 'artık bir viraj olmadığını' ifade etti. Max Verstappen ise tüm pistin farklı bir Spa haline geldiğini ve orta sektörde sadece 450-500 beygir gücüyle gitmenin heyecan verici olmadığını belirtti. Verstappen, mevcut motorların hatalı olduğunun kabul edildiğini ve 2028 yılına kadar içten yanmalı-elektrik oranının %60-%40'a çıkarılacağını hatırlattı.

Carlos Sainz, 'Hiç kimse sıralama turlarını geçen yılki kadar keyifle yapmıyor' derken, McLaren takım patronu Andrea Stella kuralların olumlu ve olumsuz yönleri olduğunu, enerji yoksunluğunun geçişleri artırdığını ancak bazı virajların karakterini kaybettiğini söyledi. Stella, 'Bu düzenlemeler yarış şeklimize bazı yeni özellikler getirdi. Kimi sever, kimi sevmez. Ancak çok sayıda geçiş görüyoruz ve bu, enerji yoksunluğunun diğer yüzü' dedi.

Pazar günkü yarışın nasıl olacağı henüz belli değil. Antonelli kendi dünyasında görünüyor ve en büyük endişesi ilk turda liderliğini korumak. Verstappen, Antonelli'nin hız farkının büyük olduğunu ve mükemmel bir düzlük avantajına rağmen hala 0.3 saniye geride olduklarını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi