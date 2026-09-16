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McLaren ilk SUV modelini üretmeye hazırlanıyor

McLaren ilk SUV modelini üretmeye hazırlanıyor
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İngiliz otomobil üreticisi McLaren, büyüme planı kapsamında tarihindeki ilk SUV modelini piyasaya sürecek. Şirket İngiltere'de yeni bir montaj tesisi kuracak; motor ve şanzımanlarını kendi bünyesinde geliştirip üretecek.

İngiliz otomobil üreticisi Mclaren, büyüme planı doğrultusunda tarihindeki ilk SUV modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Şirket, yeni yatırım programı kapsamında İngiltere'de yeni bir montaj tesisi kuracak. McLaren ayrıca şanzıman ve motorlarını kendi bünyesinde geliştirip üretmeye başlayacak.

Yatırımların 2032'ye kadar doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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