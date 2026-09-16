McLaren ilk SUV modelini üretmeye hazırlanıyor

İngiliz otomobil üreticisi Mclaren, büyüme planı doğrultusunda tarihindeki ilk SUV modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Şirket, yeni yatırım programı kapsamında İngiltere'de yeni bir montaj tesisi kuracak. McLaren ayrıca şanzıman ve motorlarını kendi bünyesinde geliştirip üretmeye başlayacak.

Yatırımların 2032'ye kadar doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi